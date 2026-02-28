झूला देवी मंदिर: नवरात्रि में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया महत्व

झूला देवी मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। मंदिर से जुड़ी एक लोककथा काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर के बनने से पहले वहां पर जंगली जानवरों का आतंक ज्यादा था, जिसको देखते हुए वहां के एक चरवाहे के सपने में मां दुर्गा ने दर्शन देकर खुद को जमीन से बाहर निकालने का निर्देश दिया था ताकि वह जंगली जानवरों से ग्रामीणों की रक्षा कर सकें।