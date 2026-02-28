डबल-इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बना रही : पीएम मोदी
डबल-इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बना रही : पीएम मोदी
डबल-इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बना रही : पीएम मोदी

जयपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ताकत से नहीं, संवेदनशीलता से काम करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डबल इंजन की सरकार विरासत को विकास के साथ मिलाकर राजस्थान को अवसरों की धरती में बदल रही है।

अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक बड़ी पब्लिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 'डेवलप्ड राजस्थान के जरिए डेवलप्ड इंडिया' के विजन के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में प्रदेश तेजी से तरक्की के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट के वादों को तेजी से पूरा कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि इस इवेंट के दौरान लगभग 17 हजार करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लॉन्च किया गया, उनसे सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट में तेजी आएगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे।

पीएम मोदी ने 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई देते हुए कहा, "दो साल पहले तक राजस्थान अक्सर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण सुर्खियों में रहता था। आज पेपर लीक पर रोक लग गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डबल इंजन सरकार में युवा शक्ति और ज्यादा मजबूत हो रही है।"

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ मां पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसी भावना से केंद्र सरकार ने महिलाओं की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

पिछली चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले टॉयलेट की सुविधा की कमी के कारण महिलाओं को मुश्किल और बेइज्जती उठानी पड़ती थी। कई लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर पहले चर्चा भी नहीं होती थी। हमने इन्हें संवेदनशीलता से और मिशन मोड में सुलझाया।

इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के बारे में बताया, जो गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए 5 हजार रुपए देती है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका मकसद महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाना है।

पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ सफर आसान होता है, बल्कि टूरिज्म भी बढ़ता है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी सर्विस, टूर गाइड और लोकल कारीगरों के लिए मौके बनते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि सिंचाई प्रोजेक्ट से किसानों को फायदा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को दशकों तक पेंडिंग रखा, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) भी शामिल है। मौजूदा सरकार ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए तेजी से काम किया है।

उन्होंने आगे कहा कि रिवर-लिंकिंग पहल के तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक और यमुना-राजस्थान लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स से राज्य को काफी फायदा होगा। राजस्थान को भरपूर धूप वाली जमीन बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अब सोलर एनर्जी के जरिए खुशहाली ला रहा है।

उन्होंने कहा कि फ्री बिजली स्कीम के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 78 हजार रुपए की मदद सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। राजस्थान में 1.25 लाख से ज्यादा परिवार इस स्कीम से जुड़ चुके हैं, जिससे कई घरों के बिजली बिल लगभग जीरो हो गए हैं।

अजमेर को आस्था और वीरता की धरती बताते हुए पीएम मोगी ने मेजर दलपत सिंह समेत राजस्थान के वीरों की बहादुरी और इजरायली शहर हाइफा को आजाद कराने में उनके रोल को याद किया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लंबे समय से पेंडिंग पानी के झगड़ों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड बैराज से यमुना का पानी लाने का प्रोजेक्ट शेखावाटी इलाके में पानी की कमी का पक्का सॉल्यूशन देगा, जबकि रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट 17 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा पक्का करेगा।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले दो सालों में 14 लाख से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए गए हैं और कर्मभूमि से मातृभूमि कैंपेन के तहत 4 लाख से ज्यादा ग्राउंडवाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान 11 नेशनल स्कीम में पहले, पांच में दूसरे और सात में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कुल क्राइम में 14 परसेंट की कमी आई है, जबकि महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 10 परसेंट की कमी आई है।

