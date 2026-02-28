डबल-इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बना रही : पीएम मोदी

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लंबे समय से पेंडिंग पानी के झगड़ों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड बैराज से यमुना का पानी लाने का प्रोजेक्ट शेखावाटी इलाके में पानी की कमी का पक्का सॉल्यूशन देगा, जबकि रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट 17 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा पक्का करेगा।