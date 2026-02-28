डीएमआरसी डिपो में चोरी के मामले में तीन गिरफ्तार, 50 मीटर कॉपर वायर बरामद

आज़ादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जांच और तकनीकी सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी अली अहमद (25) को पकड़ लिया। अली अहमद जहांगीरपुरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसके साथी सनवर (24) को भी जहांगीरपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन की पुलिस रिमांड में दोनों से पूछताछ में पता चला कि चोरी का सामान स्क्रैप डीलर बक्सूद हुसैन (66) को बेचा गया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 50 मीटर कॉपर वायर बरामद किया है।