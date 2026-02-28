तमिलनाडु में श्रमिकों के 50 हजार बच्चों के लिए निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र

प्रशिक्षण के दौरान कराए जाने वाले सभी कोर्स राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगे और इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन से मान्यता होगी। यह प्लेटफार्म सभी सातों दिन और 24 घंटे प्री रिकार्डेड वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जिसमें एनीमेशन, डैशबोर्ड और टोल फ्री हेल्पलाइन की सुविधा भी रहेगी।