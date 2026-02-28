तमिलनाडु: सरकारी कामकाज में तेजी के लिए ड्रोन का किया जाएगा इस्तेमाल, टीएनयूएवीसी की पहल

उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीएनयूएवीसी ने योग्य ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और अनुभवी सेवा देने वालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि कंपनी के पास ड्रोन बनाने की सुविधा होनी चाहिए और उसने सरकारी एजेंसियों को कम से कम पांच ड्रोन की सप्लाई की हो। इसके अलावा रिसर्च और उसके विकास के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का प्रमाणपत्र होना जरूरी है।