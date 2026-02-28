तीन दिवसीय ककोलत महोत्सव 2026 का भव्य आगाज, सलमान अली ने मनमोहक प्रस्तुति दी

अपने लोकप्रिय और सुपरहिट गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत कर उन्होंने पूरे स्टेडियम को सुरमयी माहौल में बदल दिया। उनकी दमदार आवाज, ऊंचे सुरों पर पकड़ और भावपूर्ण गायन शैली ने श्रोताओं को आनंदित किया। रोमांटिक और सूफी गीतों पर दर्शक झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। सलमान अली ने मंच से नवादा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के लोगों का स्नेह उन्हें पुनः आने के लिए प्रेरित करता है।