त्योहारी सीजन में सर्दी-खांसी से हैं परेशान? इन घरेलू उपायों से मिलेगी राहत

सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से भी बहुत फायदा होता है। हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाते हैं और रात में आरामदायक नींद दिलाते हैं। अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पीना भी बेहद असरदार है। अदरक गर्म तासीर का होता है, जो खांसी और बलगम को ढीला करता है, जबकि तुलसी सांस की नलियों को साफ रखती है। शहद गले को सुकून देता है और खांसी को दबाने में मदद करता है।