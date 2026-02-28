दिल्ली: गोकलपुरी पुलिस ने स्नैचिंग के मामले का किया खुलासा, दो बदमाशों को पकड़ा

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 26 फरवरी को वजीराबाद रोड स्थित लोनी गोल चक्कर के पास एक महिला पैदल जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक अचानक उसके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में ई-एफआईआर संख्या 80017315/2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।