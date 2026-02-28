दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प पर बोले मनोज तिवारी बोले-पहले लूटपाट थी, अब सेवा भावना है

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधारों का उदाहरण देते हुए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "एचपीवी वैक्सीन से 14-15 साल की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। हर साल करीब 80,000 मामले सामने आते हैं, लेकिन पीएम मोदी के प्रयास से अब यह वैक्सीन दिल्ली में मुफ्त दी जाएगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए है। दिल्ली की रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। माता-पिता भी बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं।"