दिल्ली विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने की शिरकत

बता दें कि एक दिन पहले 27 फरवरी को भी उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 57वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि मैंने नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। साथ ही मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान के नए शैक्षणिक भवन और छात्रावास की आधारशिला भी रखी।