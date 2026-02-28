देश को बदनाम करने के लिए घात लगाकर कहीं भी घुस जाती है कांग्रेस : प्रधानमंत्री मोदी

उन्होंने कहा, "पिछले 11 सालों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों और देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन और हर मोर्चे पर विजयी रही। 'सर्जिकल स्ट्राइक' से लेकर 'ऑपेरशन सिंदूर' तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन, कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। जो भी देशवासियों के भला करने वाला है, कांग्रेस उस सब का विरोध करती है। इसलिए, देश आज कांग्रेस को सबक सीखा रहा है।"