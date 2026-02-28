द्वारका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, काला जठेड़ी गैंग का शूटर गिरफ्तार

दरअसल, द्वारका जिले के डीसीपी के निर्देश पर एएटीएस टीम को इलाके में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों और अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क पर शिकंजा कसने की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। टीम को खास तौर पर यह टास्क दिया गया था कि वह द्वारका और आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ी ठोस और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी जुटाए। इसी क्रम में लगातार निगरानी, मुखबिर तंत्र और तकनीकी इनपुट्स के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान हेड कांस्टेबल घनश्याम को पुख्ता सूचना मिली कि मनीष उर्फ मिशु, जो काला जठेड़ी–ओम प्रकाश उर्फ काला झरोड़िया गैंग से जुड़ा हुआ है, इलाके में अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है और किसी टारगेट पर हमला करने की तैयारी में है।