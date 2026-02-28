द्वारका साउथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल फ्रॉड केस का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम ने मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। मुखबिरों की भी मदद ली और लगातार फील्ड में मेहनत की। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने केस की सुनवाई की जानकारी लेने के लिए कोर्ट आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित कोर्ट स्टाफ को भी सतर्क किया गया था कि अगर आरोपी नजर आए तो तुरंत सूचना दी जाए।