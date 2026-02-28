नोएडा एसटीएफ की कार्रवाई, करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले में 50 हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार

इसके बाद बल्ली ने पैसों के लालच में आकर अर्चित गोयल के साथ जीएसटी फ्रॉड करने का काम करना शुरू कर दिया। बल्ली ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अलग-अलग लोगों के पैन कार्ड नंबर प्राप्त किए और उन व्यक्तियों के पैन कार्ड पर जीएसटी रजिस्टर्ड करा ली। इन पैन कार्डों पर बनाई गई 3500 से अधिक फर्जी फर्मों में करोड़ों रुपए के जीएसटी इनवॉइस काटकर टैक्स इनपुट लिया गया तथा ई-वे बिल तैयार करके करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की गई।