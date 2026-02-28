नोएडा में ब्लैकमेलिंग से परेशान 19 वर्षीय युवती ने की खुदकुशी, एक आरोपी गिरफ्तार

नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र में मनचलों द्वारा ब्लैकमेलिंग और वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान 19 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतका की बड़ी बहन अंकिता ने थाना फेज-3 में दी गई तहरीर में बताया कि उसकी छोटी बहन को पिछले कुछ दिनों से ग्यासी राजपूत, प्रीति सैनी और विपिन यादव लगातार परेशान कर रहे थे। आरोप है कि ये लोग युवती को आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे।