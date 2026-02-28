पंजाब पुलिस ने 2.5 किलो आरडीएक्स से भरा आईईडी बरामद कर विदेशी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो आरोपी गिरफ्तार
चंडीगढ़, 28 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), एसएएस नगर ने एक इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन में विदेश-स्थित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पंजाब डीजीपी गौरव यादव के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से शनिवार को पोस्ट करके कार्रवाई की जानकारी दी गई।
स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), एसएएस नगर, ने एक इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन में विदेश-स्थित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया।
ऑपरेशन में लगभग 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स से भरा एक पूरी तरह असेंबल आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद किया गया, जिसमें डुअल डेटोनेशन मैकेनिज्म (रिमोट और टाइमर दोनों) लगा था। इसके अलावा एक ग्लॉक पिस्टल और जिंदा गोलियां भी जब्त की गईं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
डीजीपी के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी विदेश में मौजूद हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। टारगेट के बारे में आगे के निर्देश मिलने के बाद आईईडी को एसबीएस नगर बाईपास के पास छिपा दिया गया था। डिवाइस पूरी तरह तैयार थी और इस्तेमाल के लिए तैयार, जिससे पब्लिक सेफ्टी को गंभीर खतरा था। यह साजिश नाकाम होने से बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि टल गई।
एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने, सप्लाई चेन और फंडिंग लिंक्स का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है। पंजाब पुलिस ने 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब में शांति, सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।"
यह कार्रवाई पंजाब में हाल के महीनों में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सतर्कता और सक्रियता को दर्शाती है। विदेश स्थित हैंडलर्स (संभावित रूप से पाकिस्तान या अन्य जगहों से) लगातार पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसएसओसी जैसी यूनिट्स ने कई बार ऐसी साजिशों को विफल किया है।
पंजाब में आरडीएक्स-आधारित आईईडी की बरामदगी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह उच्च विस्फोटक क्षमता वाला पदार्थ है। पुलिस ने पहले भी कई मामलों में आरडीएक्स और हथियार बरामद किए हैं, जैसे जनवरी 2026 में नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी।
