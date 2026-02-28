पंजाब पुलिस ने 2.5 किलो आरडीएक्स से भरा आईईडी बरामद कर विदेशी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो आरोपी गिरफ्तार

डीजीपी के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी विदेश में मौजूद हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। टारगेट के बारे में आगे के निर्देश मिलने के बाद आईईडी को एसबीएस नगर बाईपास के पास छिपा दिया गया था। डिवाइस पूरी तरह तैयार थी और इस्तेमाल के लिए तैयार, जिससे पब्लिक सेफ्टी को गंभीर खतरा था। यह साजिश नाकाम होने से बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि टल गई।