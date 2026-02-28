पश्चिम बंगाल: एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता होती तो हटाए जा सकते थे और भी नाम: भाजपा

देबजीत सरकार ने आगे आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “अगर निर्वाचन आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी गई होती, तो और भी ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जाते। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक साजिश थी, ताकि एसआईआर प्रक्रिया को पटरी से उतारा जा सके और लोगों को गुमराह किया जा सके।”