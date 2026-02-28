पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी के क्षेत्र से 47,000 और सुवेंदु अधिकारी की सीट से कटे 11,000 वोटरों के नाम

इस रिपोर्ट के समय, भवानीपुर में अब तक हटाए गए बड़े मतदाता संख्या पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि, विपक्षी नेता अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर से इतने बड़े मतदाता नाम हटने के कारण मुख्यमंत्री के लिए घबराहट की स्थिति बन गई है।