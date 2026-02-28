पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी के क्षेत्र से 47,000 और सुवेंदु अधिकारी की सीट से कटे 11,000 वोटरों के नाम
कोलकाता, 28 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अंतिम मतदाता सूची शनिवार को जारी कर दी गई।
आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 47,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में यह संख्या लगभग 11,000 है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल के कार्यालय के अनुसार, दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में हटाए गए नामों की कुल संख्या 47,111 है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं से ही विधायक हैं।
इसी तरह, पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में हटाए गए नामों की संख्या 10,994 है। यहां से विपक्ष के नेता विधायक हैं।
भवानीपुर में 14,154 मतदाताओं के दस्तावेज वर्तमान में न्यायिक निर्णयाधीन हैं, जिसका मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस क्षेत्र से और भी नाम हटाए जा सकते हैं।
नंदीग्राम में न्यायिक निर्णयाधीन दस्तावेजों वाले मतदाताओं की संख्या 8,819 है।
इस रिपोर्ट के समय, भवानीपुर में अब तक हटाए गए बड़े मतदाता संख्या पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि, विपक्षी नेता अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर से इतने बड़े मतदाता नाम हटने के कारण मुख्यमंत्री के लिए घबराहट की स्थिति बन गई है।
अधिकारी ने कहा, “भवानीपुर में अब पर्याप्त मतदाता नहीं हैं जो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की जीत सुनिश्चित कर सकें।”
याद दिला दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थीं। हालांकि, अधिकारी से हारने के बाद उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद बनाए रखा।
