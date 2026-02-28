पीएम मोदी की सरकार किसानों को सुरक्षा और आगे बढ़ने का मौका देती है: तरुण चुघ

पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तरुण चुघ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए उत्सुक हैं। आज देश की इमेज एक कॉन्फिडेंट और तेजी से डेवलप हो रहे देश की है। लेकिन जब भी देश के अंदर उपलब्धि का समय आता है, जब भी देश की तरक्की की बात आती है, या उत्सव का मौसम होता है, तो कांग्रेस मातम मनाने लगती है। एआई समिट हो या अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, कांग्रेस की राजनीति विदेशी टूलकिट पर आधारित नकारात्मक मातम राग अपनाने की होती है। एआई समिट में कांग्रेस ने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। जनता इनकी सोच को समझ चुकी है। यही वजह है कि हर चुनाव में भ्रष्ट युवराज-राजकुमारी को सजा दे रही है।