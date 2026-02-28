पीएम मोदी ने की एचपीवी टीका लगा चुकी युवतियों से बात, जागरूकता फैलाने की अपील
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया और इसे भारत की 'नारी शक्ति' को सशक्त बनाने तथा माताओं और बेटियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवतियों से बातचीत भी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवतियों से बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के बाद मैंने टीका लगवा चुकीं युवा मित्रों से बात की। यह हमारी बेटियों और माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
वीडियो में पीएम मोदी ने टीका लगवा चुकी एक युवती से टीकाकरण और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी जानकारी पूछी। युवती ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक अन्य युवती से पूछा कि जो डॉक्टर आपको टीका लगा रहे थे, उनसे आपने क्या सवाल पूछा था? इस पर युवती ने जवाब दिया कि मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछा। इस बीमारी से बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो रही है। यह टीका 14 से 15 साल की बच्चियों को लगाया जा रहा है। यह टीका हमारी सुरक्षा करता है।
पीएम मोदी ने युवती से पूछा कि क्या किसी ने तुम्हें रोका? किसी ने यह नहीं कहा कि यह टीका पहले अन्य लोगों को लगवाने दो, फिर लगवाना? इस पर युवती ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या इस टीकाकरण के बारे में अन्य लोगों को बताओगी? युवती ने कहा कि हम इसके बारे में अन्य लोगों को भी बताएंगे।
पीएम मोदी ने युवतियों से यह भी पूछा कि क्या आपको इस टीकाकरण के बारे में जानकारी है? आप लोग मेरी किस तरह मदद करेंगी? मोहल्ले, गांव, स्कूल आदि जगहों पर युवतियों को इस टीकाकरण के बारे में जानकारी दोगी? इस पर लड़कियों ने हामी भरी। उन्होंने लड़कियों से आग्रह किया कि वे अन्य लड़कियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने अन्य युवतियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से टीका लगवा चुकी लड़कियों को इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर बताया।
