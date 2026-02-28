पीएम मोदी ने की एचपीवी टीका लगा चुकी युवतियों से बात, जागरूकता फैलाने की अपील

वीडियो में पीएम मोदी ने टीका लगवा चुकी एक युवती से टीकाकरण और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी जानकारी पूछी। युवती ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक अन्य युवती से पूछा कि जो डॉक्टर आपको टीका लगा रहे थे, उनसे आपने क्या सवाल पूछा था? इस पर युवती ने जवाब दिया कि मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछा। इस बीमारी से बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो रही है। यह टीका 14 से 15 साल की बच्चियों को लगाया जा रहा है। यह टीका हमारी सुरक्षा करता है।