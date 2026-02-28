पीएम मोदी ने भरोसा दिया, हर बेटी का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है: अनुप्रिया पटेल
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल तक की बालिकाओं के लिए देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि हर बेटी का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि स्वस्थ महिला, मजबूत परिवार, विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आज सर्वाइकल कैंसर-दूसरा सबसे आम कैंसर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने एचपीवी वैक्सीन लॉन्च की। यह पहल के तहत देश भर में 12 मिलियन 14 साल तक की बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम हुआ है। इन सभी बालिकाओं के लिए, एचपीवी वैक्सीन सभी सरकारी हेल्थ सेंटर्स, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और जिला अस्पताल शामिल हैं, पर पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। तीन महीने तक आज से लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर एचपीवी वैक्सीन लगवाएं।

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि पीएम मोदी द्वारा देश में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ कर्तव्य भवन में इस पल की साक्षी बनकर गर्व हुआ। मैं प्रधानमंत्री मोदी को देश की नारीशक्ति की ओर से हृदय से धन्यवाद देती हूं। इस अभियान के अंतर्गत देशभर की सभी 14 वर्ष की बेटियों को एचपीवी का टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह पहल हमारी किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हर बेटी को यह भरोसा दिया है कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया। यह इवेंट जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में हुआ। मैं देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इस बड़े कैंपेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं।

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि यह कदम हर बेटी को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में निर्णायक पहल है। 7 फरवरी को लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान हमने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए सर्वाइकल कैंसर से संबंधित एचपीवी वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। हमारे लिए यह बेहद हर्ष और गर्व का विषय है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए नि:शुल्क वैक्सीनेशन होगा।

