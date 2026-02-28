पीएम मोदी ने भरोसा दिया, हर बेटी का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है: अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि पीएम मोदी द्वारा देश में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ कर्तव्य भवन में इस पल की साक्षी बनकर गर्व हुआ। मैं प्रधानमंत्री मोदी को देश की नारीशक्ति की ओर से हृदय से धन्यवाद देती हूं। इस अभियान के अंतर्गत देशभर की सभी 14 वर्ष की बेटियों को एचपीवी का टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह पहल हमारी किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हर बेटी को यह भरोसा दिया है कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।