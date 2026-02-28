बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसक चुकी है: दिलीप जायसवाल

पटना में आईएएनएस से बातचीत में बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी। वहां इसे लागू करते समय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दूसरों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू और मॉनिटरिंग में एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए। इसी तरह, बंगाल में भी ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, इसीलिए वे गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं।