बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसक चुकी है: दिलीप जायसवाल
पटना, 28 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर बिहार में भी विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया था। एसआईआर के बाद पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए। अब बंगाल में भी चुनाव होगा। टीएमसी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए वे एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
पटना में आईएएनएस से बातचीत में बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी। वहां इसे लागू करते समय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दूसरों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू और मॉनिटरिंग में एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए। इसी तरह, बंगाल में भी ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, इसीलिए वे गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं।
दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि निचली कोर्ट ने अभी उन्हें बरी किया है। इसके बाद भी उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट है। अभी एक कोर्ट ने फैसला दिया है, आगे देखिए क्या होता है।
असम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, वहां जनता का समर्थन लेने जा रही है।
आईआरसीटीसी केस में राजद चीफ लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में पेश होने पर मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कोर्ट में जो भी केस अभी पेंडिंग है, उसे एजेंसियों के सबूत और जांच के साथ कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। इसलिए, इस स्टेज पर इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के तीन दिवसीय दौरे को लेकर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि उन्होंने बॉर्डर इलाकों, सीमांचल, नेपाल और बांग्लादेश के पास के गांवों की आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने और इन इलाकों में मजबूत सुरक्षा पक्का करने पर चर्चा की। जो भी बाहरी हैं, उन्हें हटाने के लिए निर्देश दिया गया है।
बंगाल में परिवर्तन यात्रा को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक मार्च से डेट आगे बढ़ी है और होली के बाद बंगाल में यात्रा निकाली जाएगी। एक-एक वोटर को जगाने का काम किया जाएगा।
पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव पर उन्होंने कहा कि एबीवीपी एक विचारधारा के साथ पिछले कई वर्षों से छात्रों के कल्याण के लिए काम करती है। एबीवीपी के उम्मीदवार के लिए मैं अपील करता हूं कि छात्र उन्हें जिताने का काम करे।
--आईएएनएस
डीकेएम/पीयूष