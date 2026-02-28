बिहार: होली से पहले पटना पुलिस ने जब्त की 480 लीटर विदेशी शराब
बिहार: होली से पहले पटना पुलिस ने जब्त की 480 लीटर विदेशी शराब
बिहार: होली से पहले पटना पुलिस ने जब्त की 480 लीटर विदेशी शराब

पटना, 28 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार में चल रहे शराब विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई में पटना के खाजेकलां थाना ने घसियारी गली इलाके में छापे के दौरान लगभग 480 लीटर विदेशी शराब जब्त की है।

पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र में घसियारी गली इलाके में चल रहे शराब-विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 480 लीटर विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई एक खास सूचना के आधार पर की गई थी कि इस जगह पर बड़ी खेप उतारी गई है।

एसडीपीओ गौरव कुमार के अनुसार, शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लाई गई थी और होली के अवसर पर पटना में बेची जानी थी।

पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर शराब जब्त की। सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय शराब तस्करों में खलबली मच गई है। प्रारंभिक जांच में एक कथित अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का पता चला है।

तस्कर अपनी खेप को ट्रेन के माध्यम से लाते और पटना शहर के प्रमुख और छोटे रेलवे स्टेशनों पर उतारकर स्थानीय स्तर पर वितरित करते थे। इस गिरोह ने घर-घर शराब पहुंचाने का संगठित नेटवर्क भी तैयार कर रखा था, जिससे राज्य में शराब प्रतिबंध कानून के बावजूद शराब की आपूर्ति जारी रहती थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के एक प्रमुख शराब माफिया की पहचान उजागर की।

पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए और छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत राज्य में शराब प्रतिबंध कानून को कड़ाई से लागू करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य केवल शराब जब्त करना नहीं है, बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क और तकनीकी साधनों को भी ध्वस्त करना है। पुलिस का उद्देश्य पटना में सक्रिय अवैध शराब गिरोह को पूरी तरह खत्म करना है। आगे की जांच जारी है।

