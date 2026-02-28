बिहार: होली से पहले पटना पुलिस ने जब्त की 480 लीटर विदेशी शराब

तस्कर अपनी खेप को ट्रेन के माध्यम से लाते और पटना शहर के प्रमुख और छोटे रेलवे स्टेशनों पर उतारकर स्थानीय स्तर पर वितरित करते थे। इस गिरोह ने घर-घर शराब पहुंचाने का संगठित नेटवर्क भी तैयार कर रखा था, जिससे राज्य में शराब प्रतिबंध कानून के बावजूद शराब की आपूर्ति जारी रहती थी।