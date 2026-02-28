बीजेडी ने 'अनुशासनहीनता' के आरोप में पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल को किया निष्कासित

भुवनेश्वर स्थित पार्टी मुख्यालय से जारी आधिकारिक आदेश के जरिए यह निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। यह आदेश बीजद के उपाध्यक्ष प्रताप जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक की ओर से जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य परिषद के सदस्य रहे बिस्वाल को पार्टी हितों के खिलाफ मानी गई गतिविधियों के कारण हटाया गया है।