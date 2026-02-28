बेटियों की सुरक्षा के लिए 100 गोली खाने को भी तैयार: सांसद पप्पू यादव

इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिलने पर पप्पू यादव ने कहा कि जब आतंक हावी होने लगता है, डर फैलता है, और कानून का राज खत्म हो जाता है, जब सरकार हिटलर की तरह तानाशाही तरीके से चलती है, तो किसी को नहीं बख्शा जाता, शंकराचार्य को भी नहीं। जो लोग सनातन के बारे में बोलते हैं उन्हें टारगेट करके चुप करा दिया जाता है, जबकि जो लोग पाखंड, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और एजेंट की तरह काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। यह अब सिर्फ़ कांग्रेस की बात नहीं रही। गलगोटिया विश्वविद्यालय मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय, वे उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो देश की इज़्ज़त बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। इसीलिए लड़ाई आर-पार की है। मरना होगा तभी देश आजाद होगा। देश की आजादी के लिए यह छोटी लड़ाई नहीं है, गोली खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। लाठी खाने से नए अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलेगी।