'भारत को क्रिएटर नेशन बनना चाहिए'; उपराष्ट्रपति ने सेंट बर्चमैन्स कॉलेज शताब्दी समापन में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया

उन्होंने कॉलेज को महज एक कैंपस नहीं, बल्कि एक सदी से राष्ट्र को आकार देने वाली संस्था बताया। 1922 में स्थापित यह कॉलेज औपनिवेशिक काल में भी बौद्धिक जागृति का केंद्र रहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्था ज्ञान और चरित्र दोनों की मार्गदर्शक रही है। इसके पूर्व छात्रों ने देश-विदेश में कॉलेज की रोशनी फैलाई है। उन्होंने खास तौर पर महान अभिनेता प्रेम नजीर, पूर्व मुख्यमंत्री वासुदेवन नायर और ओमन चांडी जैसे एल्युमनाई का जिक्र किया और कहा कि दो मुख्यमंत्री पैदा करना कॉलेज के सबसे बड़े योगदानों में से एक है।