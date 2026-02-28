भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा: पीएम मोदी

उन्होंने कहा, "बहुत दूर की बात नहीं है कि 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत कम होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो हमारी चर्चा आईटी सेक्टर के आसपास ही होती थी, लेकिन अब भारत हार्डवेयर के क्षेत्र में खुद को सशक्त कर रहा है। भारत की भूमिका ग्लोबल चेन में मजबूत होने वाली है। भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार और सभी इंजीनियर एवं वर्कर को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।"