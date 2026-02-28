भोपाल: यूनियन कार्बाइड के परिसर में विज्ञान पार्क और अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना: सीएम मोहन यादव

3 दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि यह शहर इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक का गवाह रहा, जिसमें वर्षों में 25,000 से अधिक लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में कारखाने के परिसर में जमा खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान का काम पूरा कर लिया है।