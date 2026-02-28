भोपाल: यूनियन कार्बाइड के परिसर में विज्ञान पार्क और अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना: सीएम मोहन यादव
भोपाल/नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार भोपाल में पूर्व यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल पर साइंस पार्क और राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र का विकास करने की योजना बना रही है।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर उठाए गए विभिन्न पहलों से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कार्बाइड फैक्ट्री की 87 एकड़ जमीन को भूपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रयोगशाला और विकास केंद्रित राष्ट्रीय शोध केंद्र में बदलने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है।
3 दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि यह शहर इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक का गवाह रहा, जिसमें वर्षों में 25,000 से अधिक लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में कारखाने के परिसर में जमा खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान का काम पूरा कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पूर्व कारखाने की खाली जमीन पर भव्य स्मारक निर्माण के लिए गृह मंत्री शाह से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को याद करने के लिए आयोजित राज्य सरकार की घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य में एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म) गतिविधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया है और बलाघाट जिले को लंबे समय से प्रभावित क्षेत्र बताया। साथ ही बैगा महोत्सव के आयोजन पर चर्चा की गई, ताकि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके।
स्वास्थ्य पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आठ लाख से अधिक लड़कियों को निशुल्क टीका लगाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के बाद सहायता प्रदान की जा रही है।
--आईएएनएस
एएमटी/डीकेपी