मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 33 मातृत्व एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी, पूर्वोत्तर राज्यों ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में लिया हिस्सा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जेएनआईएमएस में पंजीकरण काउंटर, टीकाकरण कक्ष और ऑब्जर्वेशन रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और लाभार्थियों से बातचीत की तथा एचपीवी वैक्सीन लेने वाली एक बालिका को टीकाकरण प्रमाणपत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने संस्थान परिसर की आंतरिक सड़कों और आधारभूत ढांचे की स्थिति का भी जायजा लिया।