मणिपुर के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, सुरक्षा और पुनर्वास विषयों पर हुई चर्चा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक की पुष्टि की, लेकिन चर्चा के विशेष मुद्दों का खुलासा नहीं किया। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद यह हुई है। इससे लगभग एक वर्ष तक चले राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ, जो लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के कारण लागू था।