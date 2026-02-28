मथुरा: ब्रज की होली को बदनाम करने वालों पर सख्ती, पुराने वीडियो परोसने वालों पर पुलिस का शिकंजा

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि ये काफी पुराने हैं और इन्हें जानबूझकर शेयर करके ब्रज की होली की छवि खराब करने और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने या गलत मकसद से किया जा रहा है। एसपी देहात ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे सभी सोशल मीडिया हैंडल/अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और संबंधित अभियोग दर्ज किए जा रहे हैं।