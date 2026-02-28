मध्य प्रदेश को मिली चीता स्टेट की पहचान: सीएम मोहन यादव

इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते (6 मादा और 3 नर चीते) शनिवार को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। बोत्सवाना से 9 चीतों के आने के बाद अब प्रदेश में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। इनमें से 45 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं।