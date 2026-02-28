मध्य प्रदेश : भूपेंद्र यादव ने भोपाल में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की मीटिंग की

कमेटी ने जरूरी पॉलिसी मामलों पर भी विचार-विमर्श किया, जिसमें डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे पानी वाले जानवरों के बचाव के लिए चंबल नदी में एनवायर्नमेंटल फ्लो (ई-फ्लो) बनाए रखने की इकोलॉजिकल अहमियत, टाइगर रिजर्व के अंदर गांवों के सामाजिक, आर्थिक और इकोलॉजिकल पहलुओं की स्थिति, वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट के लिए घास के मैदानों की अहमियत और इंसान-तेंदुआ इंटरफेस की मौजूदा चुनौतियों को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी शामिल हैं।