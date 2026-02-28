महाराष्ट्र : अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती, 2025 में 2376 नागरिक डिपोर्ट

राज्य में पहली बार डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। नगर निगम और पुलिस संयुक्त रूप से फेरीवालों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को घोषणा-पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है कि वे अवैध बांग्लादेशी मजदूर नहीं रखते।