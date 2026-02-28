महाराष्ट्र : रोहित पवार ने अजित पवार के विमान हादसे पर एएआईबी से सवाल किए
मुंबई, 28 फरवरी (आईएएनएस)। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने शनिवार को बारामती में हुए प्लेन क्रैश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की रिपोर्ट पर सवाल उठाया। इस प्लेन क्रैश में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।
रोहित पवार, जिन्होंने दावा किया है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, "एएआईबी ने प्राइमरी रिपोर्ट में क्या शुरुआती नतीजा निकाला? इस सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर, जांच कैसे की जाएगी? इस रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर पॉइंट 5.1 में यह लाइन, बारामती एयरफील्ड महाराष्ट्र राज्य के बारामती जिले में है", यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि एएआईबी ने यह रिपोर्ट कितनी गंभीरता से तैयार की है। सोमवार को मुंबई में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे।”
गृह राज्य मंत्री, योगेश कदम ने कहा कि क्योंकि यह एक शुरुआती रिपोर्ट है, इसलिए जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा।
उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक मीडिया में आई एयर इंटेलिजेंस की शुरुआती रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं देखी है। हालांकि, मौजूद जानकारी के मुताबिक, यह समझा जाता है कि शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंडिंग की कोशिश की गई थी, और उस दौरान कंट्रोल खो गया था।"
उन्होंने आगे कहा, "फिर भी, यह सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्ट है। जब तक पूरी और गहराई से जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। एविएशन सेफ्टी एक बहुत गंभीर मामला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि संबंधित एजेंसियां बिना किसी भेदभाव के जांच करेंगी। जांच पूरी होने के बाद ही तथ्य साफ होंगे।”
इससे पहले, रोहित पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत वाले प्लेन क्रैश की हाई-लेवल क्रिमिनल जांच की अपनी मांग तेज कर दी।
उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की और इसमें शामिल एविएशन कंपनी के खिलाफ 'साजिश' का आरोप लगाया और एफआईआर की मांग की। 28 जनवरी, 2026 को हुई इस घटना में, अजित पवार को ले जा रहा लियरजेट 45 बारामती में दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया था।
--आईएएनएस
