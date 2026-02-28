महाराष्ट्र : रोहित पवार ने अजित पवार के विमान हादसे पर एएआईबी से सवाल किए

रोहित पवार, जिन्होंने दावा किया है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, "एएआईबी ने प्राइमरी रिपोर्ट में क्या शुरुआती नतीजा निकाला? इस सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर, जांच कैसे की जाएगी? इस रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर पॉइंट 5.1 में यह लाइन, बारामती एयरफील्ड महाराष्ट्र राज्य के बारामती जिले में है", यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि एएआईबी ने यह रिपोर्ट कितनी गंभीरता से तैयार की है। सोमवार को मुंबई में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे।”