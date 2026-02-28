मार्क कार्नी के भारत दौरे पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी, कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा की जताई उम्मीद

दिल्ली कोर्ट द्वारा एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 'गुजरात और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्हें फ्री होना चाहिए। मैं बस इतना कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने रिसोर्स और लोगों का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करती है कि कब, कहां और किसके लिए क्या रुख अपनाना है। इस पर हमारे नेता पवन खेड़ा की तरफ से एक डिटेल्ड बयान पहले ही जारी किया जा चुका है और मैं इसका स्वागत करता हूं।