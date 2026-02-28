मालदा रेलवे अस्पताल का स्वास्थ्य शिविर: रेलकर्मियों की निःशुल्क जांच
मालदा, 28 फरवरी (आईएएनएस)। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के अंतर्गत मंडल रेलवे अस्पताल, मालदा द्वारा शनिवार को राजमहल रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं मंडल रेलवे अस्पताल, मालदा की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुपा घोष के पर्यवेक्षण में यह शिविर संपन्न हुआ।
मालदा के मंडल रेलवे अस्पताल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की टीम द्वारा आयोजित इस शिविर में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 50 से अधिक कर्मचारी एवं उनके परिजन स्वास्थ्य जांच के लिए उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान प्रतिभागियों की ऊंचाई, वजन, नाड़ी, रक्तचाप, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) और रक्त परीक्षण सहित विभिन्न आवश्यक चिकित्सकीय जांच की गईं। खास बात यह रही कि सभी जांचों के रिजल्ट मौके पर ही उपलब्ध कराए गए। इससे जांच कराने वाले लोगों को उनके स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी तुरंत मिल गई।
यह पहल पूर्व रेलवे की पूर्वनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल नीति के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बीमारियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है। नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कार्यबल को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पूर्व रेलवे, मालदा मंडल का यह प्रयास कर्मचारी कल्याण और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से पूरे नेटवर्क में एक स्वस्थ, सुरक्षित और उत्पादक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
