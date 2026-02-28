मालदा रेलवे अस्पताल का स्वास्थ्य शिविर: रेलकर्मियों की निःशुल्क जांच

यह पहल पूर्व रेलवे की पूर्वनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल नीति के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बीमारियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है। नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कार्यबल को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।