मिडिल ईस्ट रूट पर अकासा एयर की उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित

इससे पहले एयर इंडिया ने भी शाम को उड़ान सेवा रोके जाने को लेकर अपडेट दिया। एक्स पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात को देखते हुए, एयर इंडिया ने 1 मार्च को रात 11:59 बजे तक उस इलाके की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। एयरलाइंस ने दावा किया है कि सभी यात्रियों को रीबुकिंग और रिफंड सहित सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराई जा रही है और आगे भी कराई जाती रहेगी।