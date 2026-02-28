मीट एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पर ठगी: 1.37 करोड़ रुपए और 80 हजार डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

जांच में पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के पिता के अकाउंट से 67.70 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर के जरिए हासिल किए। इसके अलावा, दुबई में अपने साथियों के माध्यम से 80,000 यूएस डॉलर का इंतजाम करवाया गया। आरोपी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट पर चेक जारी किए, लेकिन जानबूझकर पैसे उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया। इसी तरह के तरीके से परविंदर सिंह और टी.आर. मेघवाल जैसे अन्य पीड़ितों को भी ठगा गया। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गया और जांच में शामिल होने से बचता रहा।