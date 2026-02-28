मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा हादसे की समीक्षा की

हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को तब मिली जब वह विजयनगरम जिले के दौरे पर थे। विजयनगरम से ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन के माध्यम से हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों की स्थिति के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायल मज़दूरों को तत्काल उचित इलाज मुहैया कराया जाए और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।