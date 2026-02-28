मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा हादसे की समीक्षा की
National News

काकीनाडा, 28 फरवरी (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा जिले के समरलाकोटा मंडल के वेतलापलेम गांव में पटाखा निर्माण इकाई में हुए धमाके की घटना का विस्तार से रिव्यू किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और मौके पर चल रहे राहत कार्यों के बारे में पूछा।

यह हादसा उस समय हुआ जब सूर्या फायरवर्क्स यूनिट में लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि धमाका काफी जोरदार था और इसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को हादसे वाली जगह पर जाने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि हादसे के संभावित कारण क्या रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को तब मिली जब वह विजयनगरम जिले के दौरे पर थे। विजयनगरम से ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन के माध्यम से हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों की स्थिति के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायल मज़दूरों को तत्काल उचित इलाज मुहैया कराया जाए और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा मानक लागू करने और नियमित निरीक्षण बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी संसाधनों को जुटाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

इस गंभीर हादसे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा नियमों और निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करने का संकल्प लिया है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

--आईएएनएस

डीएससी

