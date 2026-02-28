मेंढर में एलओसी के पास 9 मोर्टार शेल बरामद, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया नष्ट

मेंढर में तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने नियंत्रित विस्फोट (कंट्रोल्ड ब्लास्ट) के जरिए सभी शेल को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।