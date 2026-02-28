मेंढर में एलओसी के पास 9 मोर्टार शेल बरामद, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया नष्ट
मेंढर में एलओसी के पास 9 मोर्टार शेल बरामद, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया नष्ट
National News

मेंढर में एलओसी के पास 9 मोर्टार शेल बरामद, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया नष्ट

Published on

पुंछ, 28 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास एक गांव में जंग लगे नौ मोर्टार शेल बरामद किए गए। ये शेल मनकोट इलाके में मिले, जो एलओसी के काफी नजदीक है।

अधिकारियों के मुताबिक, सेना की टुकड़ी इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान जवानों की नजर जमीन पर बिखरे पड़े धातु के संदिग्ध गोले पर पड़ी। करीब जाकर जांच की गई तो पता चला कि ये पुराने और बिना फटे मोर्टार शेल हैं। सुरक्षा के लिहाज से मामला बेहद संवेदनशील था, क्योंकि जंग लगे होने के बावजूद ऐसे गोले कभी भी फट सकते हैं।

बरामदगी के तुरंत बाद पूरे इलाके को एहतियातन घेर लिया गया। आसपास के लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई। सेना की बम निरोधक टीम (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) को मौके पर बुलाया गया। टीम ने हालात का जायजा लेने के बाद सभी मोर्टार शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की।

मेंढर में तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने नियंत्रित विस्फोट (कंट्रोल्ड ब्लास्ट) के जरिए सभी शेल को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

एलओसी से सटे इलाकों में पहले भी कई बार इस तरह के बिना फटे गोले मिलते रहे हैं। ये अक्सर पुराने सीमा पार गोलाबारी के अवशेष होते हैं, जो समय के साथ मिट्टी में दब जाते हैं या खुले में पड़े रह जाते हैं। सुरक्षा बल ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं और तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

IANS
logo
NewsGram
www.newsgram.com