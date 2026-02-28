यूथ कांग्रेस शर्टलेस प्रदर्शन मामला : उदय भानु चिब की आधी रात बेल, सेशन कोर्ट ने लगाई 6 मार्च तक रोक

मजिस्ट्रेट द्वारा बेल दिए जाने से ठीक पहले, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात कोर्ट में एक अर्जी दी थी जिसमें चिब की पुलिस कस्टडी सात दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष के वकील की बेल एप्लीकेशन के बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को राहत और बेल देते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए सही कारण नहीं बता पाई।