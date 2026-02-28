यूथ कांग्रेस शर्टलेस प्रदर्शन मामला : उदय भानु चिब की आधी रात बेल, सेशन कोर्ट ने लगाई 6 मार्च तक रोक
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़े मामले में आधी रात की सुनवाई में जमानत मिल गई, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर, शनिवार को दिल्ली की एक दूसरी अदालत ने इस फैसले पर 6 मार्च तक रोक लगा दी। यह जानकारी एक वकील ने दी।

एक वकील ने बताया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वंशिका मेहता ने आईवाईसी प्रेसिडेंट को आधी रात को यह कहते हुए बेल दे दी थी कि उनके भागने का खतरा नहीं है, लेकिन शनिवार दोपहर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने 6 मार्च तक उनकी बेल पर रोक लगा दी।

सेशन कोर्ट 6 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा और तब तक चिब के ज्यूडिशियल कस्टडी में रहने की संभावना है।

बेल देते समय, पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अंदाजे या सिर्फ इसलिए पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि को-आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मजिस्ट्रेट ने चिब को 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर बेल दी और उन्हें अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया।

मजिस्ट्रेट द्वारा बेल दिए जाने से ठीक पहले, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात कोर्ट में एक अर्जी दी थी जिसमें चिब की पुलिस कस्टडी सात दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष के वकील की बेल एप्लीकेशन के बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को राहत और बेल देते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए सही कारण नहीं बता पाई।

मजिस्ट्रेट द्वारा आईवाईसी प्रेसिडेंट को आधी रात के आसपास बेल दिए जाने का शनिवार को कांग्रेस ने स्वागत किया और दावा किया कि 'सच्चाई और न्याय की जीत हुई है।'

हालांकि, शनिवार शाम तक आईवाईसी की बेल पर 6 मार्च तक अंतरिम रोक लगा दी गई।

गिरफ्तारी के आधार के अनुसार, चिब पर 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2026 के दौरान भारत मंडपम में एक गैर-कानूनी सभा आयोजित करने में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए थे और दंगे जैसी स्थिति भड़काने की कथित कोशिश की गई थी।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के आखिरी दिन बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में लगभग 15 घंटे की पूछताछ के बाद चिब को गिरफ्तार किया गया।

इस विरोध प्रदर्शन से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे भारत की ग्लोबल इमेज खराब करने की कोशिश बताया था, जबकि कांग्रेस ने इसे युवाओं की चिंताओं को दिखाने वाला शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बताया था।

