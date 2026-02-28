रश्मिका-विजय की अमित शाह से खास मुलाकात, यादगार पलों की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, "आने वाले दिन, महीने और वर्ष उनके साझा सपनों और उनकी पूर्ति से भरे हों। प्रेम और समझदारी के साथ, वे जिम्मेदारियों को साझा करें, एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करें, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे साथी बनकर जीवन की यात्रा तय करें। इस शुभ अवसर पर नवविवाहित जोड़े और उनके परिवारों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।"