राजस्थान की जनता जमीनी हकीकत से वाकिफ है: अशोक गहलोत
जयपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अजमेर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी को कथित तौर पर निशाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक नेता का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करने के बराबर नहीं है।
अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों को 'राजनीति से प्रेरित' और सरकारी मंच के लिए अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण हमलों पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आलोचना के लिए आधिकारिक समारोह का उपयोग करना महत्वपूर्ण शासन संबंधी मामलों से ध्यान भटकाता है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी राजनीतिक नेता का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना नहीं है और प्रधानमंत्री से संवैधानिक पदों और सरकारी मंचों की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। गहलोत ने सरकार पर राजनीतिक बयानबाजी में उलझे रहने के कारण राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया और कहा कि राजस्थान की जनता जमीनी हकीकत से वाकिफ है।
उन्होंने कहा कि अजमेर में आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस पार्टी के बारे में की गई टिप्पणियां उनकी राजनीतिक हताशा का प्रतीक हैं। उस विचारधारा के अनुयायियों के लिए जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक नाखून भी नहीं कुर्बान किया, कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाना हास्यास्पद है, वह पार्टी जिसका स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने का गौरवशाली इतिहास रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उनका विरोध करना देश का विरोध करने के समान नहीं है। यह दुखद है कि उन्होंने सरकारी मंच का इस्तेमाल केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए किया। जनता उनसे मेरे पत्र में उठाए गए जनहित के मुद्दों पर बोलने की उम्मीद कर रही थी। क्या वे नहीं चाहते कि राजस्थान की तरह पूरे देश को ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ मिले?
--आईएएनएस
एसडी/डीकेपी