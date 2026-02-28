राजस्थान : सीकर में ईडी से टैक्स चोरी के बहाने 13 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
जयपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। राजस्थान के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की स्पेशल यूनिट-2 ने एक ट्रैप ऑपरेशन में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सराय पांडेपुर गांव के रहने वाले आरोपी उत्तम पांडे को शनिवार को सीकर जिले में शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
एसीबी के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायत करने वाले ने 30 दिसंबर, 2025 को एसीबी जयपुर में एक लिखित शिकायत दी थी।
अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि 2022 में एक प्राइवेट कंपनी, क्यूएफएक्स प्राइवेट लिमिटेड, में इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी।
इसके बाद, आरोपी ने पीड़ित से संपर्क किया, चंडीगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस से जुड़ा होने का झूठा दावा किया, और केस से उसका नाम हटाने और राहत दिलाने के लिए रिश्वत मांगी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शुरू में 20 लाख रुपए मांगे, बाद में रकम घटाकर 15 लाख रुपए कर दी, और आखिर में 13 लाख रुपए लेने पर मान गया।
शिकायत के वेरिफिकेशन के बाद, शनिवार को जयपुर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय सिंह ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनिल कयाल की देखरेख में एक जाल बिछाया।
आरोपी को कल्याण सर्किल में होटल अशोक के पास रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के पास से कुल 13 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें 2 लाख रुपए कैश और 11 लाख रुपये दूसरे तरीकों से मिले हैं।
इस ऑपरेशन और आगे की कार्रवाई की निगरानी एसीबी की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्मिता श्रीवास्तव कर रही हैं।
आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के संबंधित नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।
--आईएएनएस
एससीएच