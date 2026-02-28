राजस्थान : सीकर में ईडी से टैक्स चोरी के बहाने 13 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

जयपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। राजस्थान के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की स्पेशल यूनिट-2 ने एक ट्रैप ऑपरेशन में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सराय पांडेपुर गांव के रहने वाले आरोपी उत्तम पांडे को शनिवार को सीकर जिले में शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।