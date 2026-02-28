राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सर्वा पंचायत में 'सम्पूर्णता अभियान 2.0' के तहत जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और छह माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर माताओं को गर्भावस्था और शिशु देखभाल से जुड़ी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। छह वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई की किट वितरित की गई। किशोरियों को पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में बताया गया तथा उन्हें माहवारी स्वच्छता किट भी प्रदान की गई।