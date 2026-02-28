लोन के नाम पर 49.45 करोड़ की धोखाधड़ी: ईडी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया

5 अगस्त 2025 को पीएमएलए सेक्शन 17 के तहत मैंगलोर में 5 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें 9.5 करोड़ रुपए के आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, और बैंक अकाउंट्स और मछली पकड़ने वाली नावों को फ्रीज किया गया। आगे की जांच में 1.5 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता चला। 6 नवंबर 2025 को पीएमएलए सेक्शन 5 के तहत 2.85 करोड़ रुपए की संपत्ति (मुख्य रूप से रोशन सलदाना की रिहायशी संपत्ति और बैंक अकाउंट) को प्रोविजनल अटैच किया गया था।