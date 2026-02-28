वसई में भीषण सड़क हादसा: तीन युवकों की दर्दनाक मौत, नायगांव पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात दो युवक मोटरसाइकिल से मुंबई से नालासोपारा की ओर जा रहे थे। बाइक तेज रफ्तार में थी। जैसे ही वे चिंचोटी इलाके में साधना होटल के पास पहुंचे, उसी दौरान ईश्वर साव (उम्र 19 वर्ष) नामक युवक सड़क पार कर रहा था। अचानक सामने आए युवक को बचाने का मौका न मिलने पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।