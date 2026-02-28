वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने नहीं की मदद: प्रियंका गांधी वाड्रा

प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे के तीसरे दिन शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि जहां राजनीतिक दलों और स्थानीय संगठनों ने पीड़ितों की मदद के लिए जमीन पर काम किया है, वहीं केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देने में उदार नहीं रही। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मदद दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाने, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के बावजूद केंद्र की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।