वायनाड मॉडल टाउनशिप: पहले चरण में 178 घर बनकर तैयार, सीएम पिनाराई विजयन कल करेंगे उद्घाटन

इस त्रासदी में 32 लोग अभी लापता हैं। इसमें संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ था। आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई वायनाड मॉडल टाउनशिप 49 हेक्टेयर में फैली है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिगृहीत जमीन पर बनाई जा रही इस टाउनशिप में 299 करोड़ का निवेश किया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद जमीन 44.33 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी।